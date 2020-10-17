Умер российский кинопродюсер Михаил Зильберман

Российский кинопродюсер Михаил Зильберман, скончался в Москве на 69-м году жизни. Он после продолжительной болезни, сообщает Союз кинематографистов РФ на своем сайте.

При участии Зильбермана снято более 30 художественных и документальных фильмов. В том числе «Водитель для Веры», «Папа», «Янковский».

«16 октября после продолжительной болезни умер кинопродюсер, член Союза кинематографистов России Михаил Анатольевич Зильберман. Он был одним из ведущих продюсеров отечественной киноиндустрии, чьи фильмы были неоднократно отмечены призами самых престижных фестивалей и кинопремий. Коллеги-кинематографисты запомнят Михаила Анатольевича как замечательного профессионала, доброго человека и надежного товарища», - говорится в сообщении.

Напомним, Зильберман родился в 1952 года в Москве. Он учился в Московском институт электронного машиностроения, на курсах организаторов кинопроизводства при Госкино СССР. После работы на киностудии Горького с 1986 года руководил творческим объединением «Контакт». Зильберман спродюсировал художественные фильмы «Русский бунт», «Приходи на меня посмотреть», документальные ленты «Упрямец Хуциев», «Ульянов про Ульянова» и многие другие, напоминают РИА Новости.

