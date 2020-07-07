Эннио Морриконе похоронили в Риме
Итальянского композитора Эннио Морриконе похоронили на кладбище Лаурентино в южном предместье Рима. Об этом пишет РИА Новости, подчёркивая, что церемония, как и просил сам Марриконе, прошла в узком кругу. На кладбище присутствовали его вдова, дети и внуки композитора, а также его адвокат. В последний путь Морриконе провожали под его музыку к фильму «Миссия».
Напомним, 91-летний композитор скончался в ночь на 6 июля от осложнений, вызванных переломом шейки бедра.
Композитор Раймонд Паулс в беседе с НСН рассказал, что всегда считал творчество Эннио Морриконе эталоном.
«Мне он вообще очень близок был. Это великолепный мелодист и его музыка к фильмам была шедевром. Я его всегда ставил себе как пример, как надо писать киномузыку. Великолепный музыкант, очень жаль», - сказал Раймон Паулс.
Эннио Морриконе написал музыку более чем к 400 фильмам и сериалам. Он дважды становился лауреатом премии «Оскар», трижды был удостоен премии «Золотой глобус». Кроме того, Марриконе – шестикратный обладатель премии BAFTA.
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