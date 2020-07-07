Эннио Морриконе похоронили в Риме

Итальянского композитора Эннио Морриконе похоронили на кладбище Лаурентино в южном предместье Рима. Об этом пишет РИА Новости, подчёркивая, что церемония, как и просил сам Марриконе, прошла в узком кругу. На кладбище присутствовали его вдова, дети и внуки композитора, а также его адвокат. В последний путь Морриконе провожали под его музыку к фильму «Миссия».

Напомним, 91-летний композитор скончался в ночь на 6 июля от осложнений, вызванных переломом шейки бедра.