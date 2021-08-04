Умер посол Сербии в России

Посол Сербии в России Мирослав Лазански умер в ночь на 4 августа в Белграде на 71-м году жизни. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.

Президент страны Александр Вучич выразил соболезнования семье дипломата, сообщила пресс-служба главы этого государства.

«Сербия потеряла великого человека, ее посла в Российской Федерации, одного из лучших знатоков геополитических возможностей, военной стратегии и тактики, выдающегося журналиста и публициста, и, прежде всего, хорошего человека, который более всего любил Сербию», - передал он.

Лазански назначили послом в России в 2019 году. До своего назначения он был депутатом сербского парламента. В прошлом Лазански также - политический и военный журналист. Был корреспондентом и комментатором белградской ежедневной газеты «Политика».

