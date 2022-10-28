Умер пионер рок-н-ролла Джерри Ли Льюис
В США скончался один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис. Ему было 87 лет.
Как сообщает журнал Rolling Stone Льюис скончался в своем доме в округе Десото, штат Миссисипи.
Два сингла Льюиса 1957 года, «Whole Lotta Shakin' Goin' On» и «Great Balls of Fire», были одними из самых ранних и самых первобытных хитов рока. Льюиса называли соперником Элвиса Пресли.
Ранее стало известно о смерти экс-участника группы Ricchi e Poveri Франко Гатти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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