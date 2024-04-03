Умер первый председатель Сената Казахстана
Первый председатель Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Омирбек Байгелди умер на 85-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.
«Сегодня в Астане скончался видный государственный и политический деятель Байгелди Омирбек. Байгелди... является первым председателем Сената парламента Республики Казахстан (1996-1999 г.г.)», — отмечается в сообщении.
Политический деятель родился в 1939 году в селе Кзыл-Октябрь, он начинал трудовой путь рабочим одноименного колхоза в Джамбулской области. В 1990-е годы Байгелди возглавлял Джамбулский облисполком, позже руководил Жамбылской областной администрацией, был советником президента Казахстана и депутатом Сената первого, второго, третьего, четвертого созывов.
Ранее стало известно о смерти бывшего первого заместителя министра сельского хозяйства РСФСР Анатолия Устюжанина, ему было 87 лет, напоминает Ura.ru.
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