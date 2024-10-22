Умер основатель онлайн-библиотеки «Флибуста»
Основатель онлайн-библиотеки «Флибуста» (заблокирована в РФ) покончил с собой в Германии с помощью эвтаназии, которая разрешена в этой стране. Информация об этом появилась на сайте «книжного братства».
«Здравствуйте, вроде бы определилась дата моей смерти. Если не отпишусь в понедельник, значит сработало», - написал пользователь с ником Stiver, который является владельцем библиотеки.
В конце октября руководитель сайта сообщил о развитии у него агрессивной формы рака мозга, в связи с чем проекту угрожало закрытие в течение следующих недель. Однако позже стало известно, что «Флибуста» все же продолжит работу.
Библиотека «Флибуста» заблокирована в России, соответствующее решение принял Мосгорсуд в 2016 году. До этого Роскомнадзор ограничивал доступ к ресурсу из-за нарушения авторских прав, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru