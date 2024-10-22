Умер основатель онлайн-библиотеки «Флибуста»

«Здравствуйте, вроде бы определилась дата моей смерти. Если не отпишусь в понедельник, значит сработало», - написал пользователь с ником Stiver, который является владельцем библиотеки.



В конце октября руководитель сайта сообщил о развитии у него агрессивной формы рака мозга, в связи с чем проекту угрожало закрытие в течение следующих недель. Однако позже стало известно, что «Флибуста» все же продолжит работу.



Библиотека «Флибуста» заблокирована в России, соответствующее решение принял Мосгорсуд в 2016 году. До этого Роскомнадзор ограничивал доступ к ресурсу из-за нарушения авторских прав, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

