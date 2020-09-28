Умер основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов

Умер основатель и первый председатель Московской Хельсинкской группы (МХГ) Юрий Орлов, передает «Газета.ру».

Он родился 13 августа 1924 года в рабочей семье, участвовал в Великой Отечественной войне. Закончил физический факультет МГУ, работал в Институте теоретической и экспериментальной физики АН СССР.

Орлов создал Московскую Хельсинскую группу в мае 1976 года, это старейшая правозащитная организация в России. Вскоре его арестовали и приговорили его к семи годам заключения в лагерях и пяти годам ссылки за антисоветскую пропаганду. В 1986 году Юрия Орлова выслали из Советского союза, тогда же он стал профессором Корнельского университета в США.



