Умер один из создателей сериала «Доктор Кто»

Один из создателей британского культового сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщает газета Daily Mirror, ссылаясь на писателя Стива Коула.

Как пишет издание, Коул сообщил о смерти Дикса в своем микроблоге в Twitter. "Мне так грустно, что легенда "Доктора Кто" #TerranceDicks умер», - написал он.

Отмечается, что Дикс работал над сценарием сериала около 6 лет - с 1968 по 1974 годы. Причина его смерти не сообщается.

«Доктор Кто» - телесериал компании «Би-би-си» об инопланетном путешественнике во времени. Он попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый продолжительный и успешный научно-фантастический сериал. Всего у сериала вышел 851 эпизод.



