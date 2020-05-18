Умер один из самых заслуженных священников Москвы

Один из старейших священнослужителей Москвы, протоиерей Николай Дятлов умер сегодня утром в возрасте 87 лет. Об этом сообщается на сайте храма мучеников Адриана и Наталии в Бабушкине, почётным настоятелем которого был отец Николай.

Священник долго и тяжело болел, смерь не связана с коронавирусной инфекцией, уточнили в храме. О времени и порядке отпевания будет сообщено дополнительно.

Николай Дятлов родился 17 декабря 1932 года в селе Осташкове Мытищинского района Московской области в семье сапожника, окончил Ленинградскую духовную семинарию.

Как уточняет RT, службу в церкви святых мучеников Адриана и Наталии он начал в 1973 году, с 1990 года был назначен настоятелем. Протоиерей Николай удостоен всех священнических богослужебных наград Русской православной церкви.

