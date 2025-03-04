Умер обвинявшийся во взяточничестве экс-министр транспорта Башкирии Клебанов
Бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов, который проходил обвиняемым по делу о взяточничестве, умер в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Геворга Кандиляна.
«Клебанов скончался в московской больнице», - отметил защитник.
Уголовное дело в отношении экс-чиновника рассматривается в столичном суде, оно может быть прекращено в связи со смертью фигуранта.
По данным СМИ, Клебанов умер из-за тяжелого заболевания, пишет Ura.ru. Чиновнику было 48 лет.
Клебанов занимал должность министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии с 2022 года. В мае чиновника арестовали по обвинению в получении взятки в 5 млн рублей от перевозчика в рамках реконструкции дороги. Клебанов признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием, его перевели под домашний арест. Дело чиновника было передано для расследования в Москву.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru