Умер мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян

Скончался известный мастер игры на дудуке армянский музыкант Дживан Гаспарян. Ему было 92 года. Об этом сообщил его внук Дживан Гаспарян-младший.

«Сегодня мир понес невообразимую потерю. Не только икона, но и прекрасная душа. Пусть упокоится он с миром», - написал он в Facebook.

Гаспарян работал с такими музыкантами, как Питер Гэбриэл, Ханс Циммер, Брайан Мэй, Борис Гребенщиков. В 2000 году он исполнил музыку для фильма «Гладиатор», а также написал тему на дудуке для ленты «Последнее искушение Христа».

Музыкант – обладатель четырьмя медалями ЮНЕСКО и премией Wоmex (World Music Expo) «За заслуги перед музыкальным искусством».

В августе 2017 года умерла супруга Гаспаряна, с которой они прожили вместе более 50 лет, – балерина Астхик Заргарян.

