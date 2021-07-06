Умер мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян
Скончался известный мастер игры на дудуке армянский музыкант Дживан Гаспарян. Ему было 92 года. Об этом сообщил его внук Дживан Гаспарян-младший.
«Сегодня мир понес невообразимую потерю. Не только икона, но и прекрасная душа. Пусть упокоится он с миром», - написал он в Facebook.
Гаспарян работал с такими музыкантами, как Питер Гэбриэл, Ханс Циммер, Брайан Мэй, Борис Гребенщиков. В 2000 году он исполнил музыку для фильма «Гладиатор», а также написал тему на дудуке для ленты «Последнее искушение Христа».
Музыкант – обладатель четырьмя медалями ЮНЕСКО и премией Wоmex (World Music Expo) «За заслуги перед музыкальным искусством».
В августе 2017 года умерла супруга Гаспаряна, с которой они прожили вместе более 50 лет, – балерина Астхик Заргарян.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 378 / сут.
Умерли
139 тыс.+737 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+18 411 / сут.
- Глава Кубани поручил проверить разрешения на строительство в поймах рек
- Защита Батурина просит отпустить его из-под стражи
- «Ни шагу через нас!» Лукашенко поручил ограничить транзит товаров из Германии в Россию
- Белоруссия запретила вещание двух украинских телеканалов
- Мосгорсуд отклонил жалобу Навального по спору с Пригожиным
- Выпуск второго компонента «Спутник V» стартовал в Аргентине
- Росавиация: Найдены обломки пропавшего на Камчатке самолета
- Собянин поощрит бизнес, обеспечивающий вакцинацию сотрудников
- Двое взрослых и ребёнок погибли при подтоплениях в Краснодарском крае
- СМИ: В театрах Москвы могут с сентября ввести QR-коды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru