Умер легендарный разведчик, штурмовавший дворец Амина

10 февраля 202017:48

Служба внешней разведки России сообщила о кончине своего кадрового сотрудника Александра Голубева. По информации пресс-бюро СВР, генерал-лейтенант в отставке умер 8 февраля в возрасте 83 лет, передает ТАСС. Согласно сведениям из свободного доступа, Голубев возглавлял группу КГБ по взятию особо охраняемых объектов в Афганистане, принимал участие в штурме дворца Амина.

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Александр Голубев появился на свет в крестьянской семье в Белоруссии. Во внешней разведке служил с 1969 года. Неоднократно отправлялся в длительные заграничные командировки. Он прошёл путь от оперативного сотрудника до резидента.

В центральном аппарате разведки, Голубев руководил несколькими крупными оперативными подразделениями. Кроме того, он длительное время возглавлял Совет ветеранов СВР, отмечает RT. За время службы был неоднократно награждён.

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Фото: svr.gov.ru
ТЕГИ:СврРазведкаАфганистан