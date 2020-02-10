Умер легендарный разведчик, штурмовавший дворец Амина

Александр Голубев появился на свет в крестьянской семье в Белоруссии. Во внешней разведке служил с 1969 года. Неоднократно отправлялся в длительные заграничные командировки. Он прошёл путь от оперативного сотрудника до резидента.

В центральном аппарате разведки, Голубев руководил несколькими крупными оперативными подразделениями. Кроме того, он длительное время возглавлял Совет ветеранов СВР, отмечает RT. За время службы был неоднократно награждён.

