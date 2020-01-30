Умер известный предприниматель Игорь Ренич

28 января 2020 года в возрасте 57 лет в результате продолжительной болезни скончался Игорь Ренич.

Известный предприниматель, он был награжден серебряной медалью папы римского Иоанна Павла II, а также золотой медалью ордена Дона Ориони. Имел звание почетного гражданина Милана.

Помимо предпринимательства Ренич вел активную общественную и государственную деятельность. Был главным федеральным инспектором администрации полномочного представителя президента РФ в ЮФО, экс-заместителем руководителя аппарата государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии, членом попечительского совета Фонда региональных и общественных связей.

Коллеги, друзья и близкие Игоря Ренича отмечают его такие качества как целеустремленность, жизнерадостность, активность, которые всегда служили для них примером.

