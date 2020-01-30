Умер известный предприниматель Игорь Ренич
28 января 2020 года в возрасте 57 лет в результате продолжительной болезни скончался Игорь Ренич.
Известный предприниматель, он был награжден серебряной медалью папы римского Иоанна Павла II, а также золотой медалью ордена Дона Ориони. Имел звание почетного гражданина Милана.
Помимо предпринимательства Ренич вел активную общественную и государственную деятельность. Был главным федеральным инспектором администрации полномочного представителя президента РФ в ЮФО, экс-заместителем руководителя аппарата государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии, членом попечительского совета Фонда региональных и общественных связей.
Коллеги, друзья и близкие Игоря Ренича отмечают его такие качества как целеустремленность, жизнерадостность, активность, которые всегда служили для них примером.
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