Умер известный петербургский художник Сергей Ковальский

Петербургский художник Сергей Ковальский скончался на 72-м году жизни, пишет Интерфакс.

По информации агентства, о смерти художника сообщила куратор арт-центра «Пушкинская, 10» Юлия Рыбакова. Ковальский являлся одним из основателей этого арт-пространства.

Причина смерти художника не называется.

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ФОТО: pixabay.com
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