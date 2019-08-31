Умер известный петербургский художник Сергей Ковальский
31 августа03:22
Петербургский художник Сергей Ковальский скончался на 72-м году жизни, пишет Интерфакс.
По информации агентства, о смерти художника сообщила куратор арт-центра «Пушкинская, 10» Юлия Рыбакова. Ковальский являлся одним из основателей этого арт-пространства.
Причина смерти художника не называется.
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ФОТО: pixabay.com
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