Умер исполнительный директор ВОЗ

Исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Салама скончался. Об этом на своей странице в Twitter сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейсус. Он сообщил, что опечален внезапной смертью коллеги, а также выразил соболезнования семье и друзьям Питера Саламы.

Салама присоединился ко Всемирной организации здравоохранения в 2016 году. До этого он работал в ЮНИСЕФ на Ближнем Востоке и Северной Африке.

Между тем, в настоящий момент ключевой задачей ВОЗ является консолидация сил по борьбе с распространяющимся коронавирусом из Китая. Сегодня организация рекомендовала всем странам мира провести противоэпидемические мероприятия в полном объеме.

По последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 26. Число заболевших превышает 800, пишут Дни.ру.