Умер исполнительный директор ВОЗ
Исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Салама скончался. Об этом на своей странице в Twitter сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейсус. Он сообщил, что опечален внезапной смертью коллеги, а также выразил соболезнования семье и друзьям Питера Саламы.
Салама присоединился ко Всемирной организации здравоохранения в 2016 году. До этого он работал в ЮНИСЕФ на Ближнем Востоке и Северной Африке.
Между тем, в настоящий момент ключевой задачей ВОЗ является консолидация сил по борьбе с распространяющимся коронавирусом из Китая. Сегодня организация рекомендовала всем странам мира провести противоэпидемические мероприятия в полном объеме.
По последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 26. Число заболевших превышает 800, пишут Дни.ру.
Ранее НСН писала, что все рейсы из международного аэропорт китайского города Ухань, где и случилась вспышка коронавируса, в Москву отменены. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в службе поддержки авиагавани. Многие страны мира уже принимают меры по защите от распространения китайского коронавируса. Например, аэропорты США, Великобритании и России начали проверять прибывающих из стран Юго-Восточной Азии пассажиров.
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