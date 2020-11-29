Умер исполнитель роли Дарта Вейдера

Британский актер Дэвид Проуз, сыгравший злодея Дарта Вейдера в в оригинальной трилогии «Звездных войн», скончался на 86 году жизни. О этом в Twitter сообщает агентство Bowington Management, которое представляло интересы артиста.

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«С глубоким сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов фанатов по всему миру мы сообщаем о том, что наш клиент Дэвид Проуз ушел из жизни в возрасте 85 лет», - сказано в сообщении.

Агент актера Томас Боуингтон также подтвердил смерть Проуза в результате болезни.

Проуз стал всемирно известен после роли Дарта Вейдера в трилогии Джорджа Лукаса «Звездные войны» (1977-1983). Его персонажа озвучивал американский актер Джеймс Эрл Джонс. До эпохальной работы Проуз получил популярность в Великобритании, снявшись первым в роликах кампании по безопасности дорожного движения Green Cross Code. Также он был занят в фильмах «Франкенштейн и монстр из ада» и «Ужас Франкенштейна» и сыграл эпизодическую роль в «Заводном апельсине», напоминает РИА Новости.

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Фото: Global Look Press/Ruaridh Stewart
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