Умер художник знаменитых мультфильмов

Стало известно о смерти главного художника Государственного академического центрального театра кукол имени Образцова Сергея Алимова. Ему шёл 82 год, сообщает Москва 24. В театре назвали его «человеком чести, необычайного таланта, исключительного вкуса и любви к своей работе».

Сергей Алимов также выступал в качестве художника-постановщика знаменитых мультфильмо: «Каникулы Бонифация», «История одного преступления», «Топтыжка». Кроме того, он иллюстрировал книги, его рисунки можно увидеть в «Мёртвых душах», «Истории одного города», «Мастере и Маргарите».

Алимов народный художник РФ, действительный член Российской академии художеств, лауреат Государственной премии России, обладатель премии Москвы, член Российской академии кинематографических искусств, кавалер ордена Дружбы.

