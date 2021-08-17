Умер главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов
Главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов скончался в Москве на 60-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
В организации выразили соболезнования в связи со смертью Юрасова, отметив, что знания специалиста позволяли выполнять работы с высоким качеством.
Как уточнили в пресс-службе «Ил», Юрасов умер после тяжелой болезни, сообщает RT.
Андрей Юрасов родился 26 октября 1961 года в Москве. Конструктор окончил МАИ и в 1981 году начал свою карьеру в Авиационном комплексе им С. В. Ильюшина, отмечает РИА ФАН. С 2004 года конструктор руководил комплексом работ по модернизации самолетов Ил-76 и Ил-78 для ВКС России и гражданской авиации.
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