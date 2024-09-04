Умер глава московского отделения «Яблока» Иваненко
Заместитель председателя «Яблока», руководитель московского отделения партии Сергей Иваненко скончался в возрасте 65 лет. Информация об этом появилась в официальных интернет-ресурсах политической силы.
Как отметила пресс-служба партии, Иваненко был депутатом Госдумы первых трех созывов. Он выступал в качестве автора и соавтора более 80 законопроектов, которые были нацелены на защиту прав и свобод граждан. Также Иваненко принимал участие в разработке альтернативных экономических программ, в том числе - «500 дней».
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Иваненко также занимал пост вице-президента Российской шахматной федерации, председателя Российской шахматной лиги. Причины смерти не уточняются. Информация о дате и месте прощания с Сергеем Иваненко появится позднее, сообщили в «Яблоке».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru