Умер глава московского отделения «Яблока» Иваненко

Заместитель председателя «Яблока», руководитель московского отделения партии Сергей Иваненко скончался в возрасте 65 лет. Информация об этом появилась в официальных интернет-ресурсах политической силы.

Как отметила пресс-служба партии, Иваненко был депутатом Госдумы первых трех созывов. Он выступал в качестве автора и соавтора более 80 законопроектов, которые были нацелены на защиту прав и свобод граждан. Также Иваненко принимал участие в разработке альтернативных экономических программ, в том числе - «500 дней».

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Иваненко также занимал пост вице-президента Российской шахматной федерации, председателя Российской шахматной лиги. Причины смерти не уточняются. Информация о дате и месте прощания с Сергеем Иваненко появится позднее, сообщили в «Яблоке».

