Умер глава Mediascope Анджело Кодиньони
Председатель совета директоров компании Mediascope Анджело Кодиньони скончался на 74 году жизни, сообщает пресс-служба компании. Там уточнили, что смерть была скоропостижной. «В лице Анджело компания потеряла не только руководителя, но истинного друга, единомышленника и соратника», - говорится в сообщении.
Mediascope – технологичная исследовательская компания, лидер российского рынка медиаисследований, мониторинга рекламы и средств массовой информации. Она проводит гибридные медиаизмерения в России.
Кодиньони родился в Италии. Более 30 лет работал в сфере телевидения, медиа и рекламы. Десять лет возглавлял EUROSPORT SA - крупнейший спортивный канал Европы. Он также был сопредседателем совета директоров «СТС Медиа». Председателем совета директоров Mediascope Кодиньони стал в 2016 году.
В 2015 году президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ Анджело Кодиньони. Как отметили в компании, Анджело Кодиньони был человеком, бесконечно и до конца преданным делу своей жизни.
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