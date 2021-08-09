Умер глава Mediascope Анджело Кодиньони

Председатель совета директоров компании Mediascope Анджело Кодиньони скончался на 74 году жизни, сообщает пресс-служба компании. Там уточнили, что смерть была скоропостижной. «В лице Анджело компания потеряла не только руководителя, но истинного друга, единомышленника и соратника», - говорится в сообщении.

Mediascope – технологичная исследовательская компания, лидер российского рынка медиаисследований, мониторинга рекламы и средств массовой информации. Она проводит гибридные медиаизмерения в России.

Кодиньони родился в Италии. Более 30 лет работал в сфере телевидения, медиа и рекламы. Десять лет возглавлял EUROSPORT SA - крупнейший спортивный канал Европы. Он также был сопредседателем совета директоров «СТС Медиа». Председателем совета директоров Mediascope Кодиньони стал в 2016 году.

В 2015 году президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ Анджело Кодиньони. Как отметили в компании, Анджело Кодиньони был человеком, бесконечно и до конца преданным делу своей жизни.

