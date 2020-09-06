Умер глава член Общественной палаты России Игорь Шпектор
Игорь Шпектор, который возглавлял комиссию Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам, ушел из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщил первый зампредседателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в своём Telegram-канале.
«Печальная весть: скончался мой коллега по Общественной палате России, наверное, главный специалист по ЖКХ в нашей стране Игорь Леонидович Шпектор», — цитирует Малькевича RT.
Игорь Шпектор 11 лет, начиная с 2009 года являлся В 1998—2007 годах членом Общественной палаты России, ранее на протяжении 9 лет возглавлял администрацию Воркуты.
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