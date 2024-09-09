Умер Герой России, летчик-снайпер Игорь Родобольский

Герой России, летчик-снайпер Игорь Родобольский умер на 65-м году жизни. Об этом сообщил аппарат полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

Как отметили в ведомстве, живший в Екатеринбурге Родобольский был самым титулованным военнослужащим России по количеству боевых наград.

«Он активно участвовал в образовательных и патриотических проектах Уральского федерального округа, встречался со школьниками и студентами, передавая им свои знания и опыт, заряжая их своей бесконечной энергией и любовью к России», — рассказали в аппарате полпреда.

Игорь Родобольский родился в 1960 году в Гродно. Летчик участвовал в боевых действиях в Афганистане, Чечне, служил в Камбодже. В 1986-1989 годах Родобольский совершил около 200 боевых вылетов, в 1995-2004-м — свыше 1 700 вылетов. Специалист был награжден двумя орденами Красной Звезды, тремя орденами Мужества, орденами «За военные заслуги» и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени. Также Родобольский имел две медали «За воинскую доблесть» и трижды представлялся к званию Героя РФ.

Ранее в возрасте 71 года умер советский и российский летчик-испытатель, Герой России Анатолий Квочур, напоминает Ura.ru.

