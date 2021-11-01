Умер генконсул России в Дананге Андрей Плам
Генеральный консул России во вьетнамском Дананге Андрей Плам скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter посольства РФ во Вьетнаме.
С глубоким прискорбием сообщаем, что 31 октября 2021 г. скоропостижно скончался Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2 класса, Генеральный консул Российской Федерации в Дананге Андрей Юрьевич Плам. Светлая память об Андрее Юрьевиче навсегда сохранится в наших сердцах. pic.twitter.com/M0jIEddeLZ— RusEmbVietnam 🇷🇺🇻🇳 (@RusEmbVietnam) November 1, 2021
Причина смерти Плама не уточняется, отмечает RT.
Андрей Плам — выпускник Московского государственного института международных отношений, работал в центральном аппарате российского МИД и за рубежом. В частности, в 2008-2011 годах дипломат был советником посольства РФ в Сингапуре, затем стал советником-посланником посольства в Таиланде. С 2015 года Плам возглавлял отдел в Третьем департаменте Азии, в 2019 году его назначили генеральным консулом в Дананге.
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