Умер генконсул России в Дананге Андрей Плам

Причина смерти Плама не уточняется, отмечает RT.

Андрей Плам — выпускник Московского государственного института международных отношений, работал в центральном аппарате российского МИД и за рубежом. В частности, в 2008-2011 годах дипломат был советником посольства РФ в Сингапуре, затем стал советником-посланником посольства в Таиланде. С 2015 года Плам возглавлял отдел в Третьем департаменте Азии, в 2019 году его назначили генеральным консулом в Дананге.



