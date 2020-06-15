Умер еще один экс-министр первого правительства Ельцина

Первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев скончался на 92-м году жизни

Ушел из жизни первый министр здравоохранения постсоветской России Андрей Воробьев. Он скончался в одной из столичных клиник в понедельник, 15 июня, пишет «Российская газета».

«Коллеги и друзья знали его как человека порядочного, открытого и неравнодушного», - сообщили в пресс-службе российского Минздрава. В ведомстве выразили соболезнования близким экс-министра.

Также в Минздраве отметили, что после ухода из кабинета министров Воробьев занимался наукой и преподаванием, стал автором множества монографий и учебных пособий.

91-летний Андрей Воробьев был министром здравоохранения РСФСР, а затем Российской Федерации с 1991 по 1992 год, отмечает Газета.ру

Отметим, что в конце мая 2020 года от коронавируса скончался другой видный член правительства первого президента РФ Бориса Ельцина — экс-глава министерства топлива и энергетики РСФСР и РФ Владимир Лопухин.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Бойцов
ТЕГИ:Борис ЕльцинСмерть
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