Умер еще один экс-министр первого правительства Ельцина

Ушел из жизни первый министр здравоохранения постсоветской России Андрей Воробьев. Он скончался в одной из столичных клиник в понедельник, 15 июня, пишет «Российская газета».



«Коллеги и друзья знали его как человека порядочного, открытого и неравнодушного», - сообщили в пресс-службе российского Минздрава. В ведомстве выразили соболезнования близким экс-министра.



Также в Минздраве отметили, что после ухода из кабинета министров Воробьев занимался наукой и преподаванием, стал автором множества монографий и учебных пособий.



91-летний Андрей Воробьев был министром здравоохранения РСФСР, а затем Российской Федерации с 1991 по 1992 год, отмечает Газета.ру



Отметим, что в конце мая 2020 года от коронавируса скончался другой видный член правительства первого президента РФ Бориса Ельцина — экс-глава министерства топлива и энергетики РСФСР и РФ Владимир Лопухин.

