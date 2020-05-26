Умер заразившийся коронавирусом экс-министр правительства РФ

Член первого кабинета министров первого президента РФ Бориса Ельцина Владимир Лопухин (на фото - справа) заразился коронавирусом и скончался. Об этом в соцсетях сообщил его друг, писатель Денис Драгунский.



«Сегодня от корнавирусной инфекции на 69-м году жизни скончался мой давний и верный друг Владимир Михайлович Лопухин, человек, которому я многим обязан в своей духовной и умственной биографии», - написал он.



Несколько дней назад падчерица Лопухина так же сообщила в соцсетях, что он заболел COVID-19. По ее словам, он провел в реанимации два дня, после чего его выписали. При этом домой экс-политика, по ее словам, привезли практически в бессознательном состоянии. После повторного обращения к врачам бывший министр был отправлен в другую больницу.



Лопухин в августе 1991 года был назначен на пост замминистра экономики РСФСР, в том же году он стал министром топлива и энергетики РСФСР, а затем — Российской Федерации. В 1992 году стал внештатным советником председателя правительства по вопросам международного экономического сотрудничества и топливно-энергетического комплекса, сообщает Ura.ru

