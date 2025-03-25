Умер экс-ведущий программы «Времечко» Константин Цивилев
Журналист и писатель Константин Цивилев умер в возрасте 59 лет. Сообщение об этом появилось в его соцсетях.
Причина смерти Цивилева не называется.
Как пишет «МК», журналист скончался накануне в своей квартире на Пятницком шоссе в Москве.
Константин Цивилев родился в 1965 году, окончил Московский государственный институт культуры. Журналист работал на радио и телевидении, в частности, был корреспондентом и ведущим популярных в 1990-е информационных программ «Времечко» и «Сегоднячко». Также Цивилев снял свыше 50 документальных фильмов из цикла «Городские истории» для канала «Столица». Кроме того, журналист написал три юмористических книги о телезвездах и сборник рассказов о детстве в СССР.
Ранее стало известно, что журналист «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне специальной военной операции, пишет 360.ru.
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