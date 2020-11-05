Умер экс-солист Uriah Heep Кен Хенсли
Британский музыкант и бывший лидер группы Uriah Heep Кен Хенсли скончался в возрасте 75 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его брат Тревор Хенсли. Кроме того, он подчеркнул, что рок-музыканта кремируют на частной церемонии в Испании, поэтому публичных похорон не будет.
Хенсли написал или был соавтором большинства песен Uriah Heep до его ухода из коллектива в 1980 году, в том числе такие хиты, как «Easy livin», «Stealin», «Lady in black» и «Free me», напоминают argumenti.ru.
Британская газета Daily Mail написала, что музыкант умер в разгар работы над новым сольным альбомом.
В конце сентября сообщалось, что американский певец и композитор Мак Дэвис умер на 79 году жизни в США. Он, в частности, известен в качестве автора нескольких хитов Элвиса Пресли. По сведениям менеджера музыканта, к летальному исходу привело осложнение после операции на сердце.
Дэвис создал для Пресли несколько известных композиций. Среди них такие песни, как «A Little Less Conversation», «Memories», «In The Ghetto», «Don't Cry, Daddy».
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