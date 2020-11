Умер экс-солист Uriah Heep Кен Хенсли

В конце сентября сообщалось, что американский певец и композитор Мак Дэвис умер на 79 году жизни в США. Он, в частности, известен в качестве автора нескольких хитов Элвиса Пресли. По сведениям менеджера музыканта, к летальному исходу привело осложнение после операции на сердце.

Дэвис создал для Пресли несколько известных композиций. Среди них такие песни, как «A Little Less Conversation», «Memories», «In The Ghetto», «Don't Cry, Daddy».