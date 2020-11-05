Умер экс-солист Uriah Heep Кен Хенсли

Британский музыкант и бывший лидер группы Uriah Heep Кен Хенсли скончался в возрасте 75 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его брат Тревор Хенсли. Кроме того, он подчеркнул, что рок-музыканта кремируют на частной церемонии в Испании, поэтому публичных похорон не будет.

Хенсли написал или был соавтором большинства песен Uriah Heep до его ухода из коллектива в 1980 году, в том числе такие хиты, как «Easy livin», «Stealin», «Lady in black» и «Free me», напоминают argumenti.ru.

Британская газета Daily Mail написала, что музыкант умер в разгар работы над новым сольным альбомом.