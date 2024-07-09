Умер экс-посол России в Гайане Владимир Стариков

Бывший посол России в Гайане Владимир Стариков умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщили в МИД РФ.

«7 июля... после тяжелой болезни скончался чрезвычайный и полномочный Посланник 1 класса в отставке Стариков Владимир Степанович», — отмечается в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали Старикова «настоящим человеком, дипломатом и патриотом».

Дипломат занимал различные должности в Центральном аппарате и загранучреждениях МИД с 1984 по 2012 годы. Так, Стариков работал в качестве советника-посланника посольства в Армении, замглавы Четвертого департамента стран СНГ, посла в Кооперативной Республике Гайана, замдиректора Департамента по работе с соотечественниками.

Ранее стало известно о смерти главы Управления госэкспертизы Минобороны Магомеда Хандаева, пишет RT.

