Умер экс-посол России в Гайане Владимир Стариков
Бывший посол России в Гайане Владимир Стариков умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщили в МИД РФ.
«7 июля... после тяжелой болезни скончался чрезвычайный и полномочный Посланник 1 класса в отставке Стариков Владимир Степанович», — отмечается в сообщении.
Во внешнеполитическом ведомстве назвали Старикова «настоящим человеком, дипломатом и патриотом».
Дипломат занимал различные должности в Центральном аппарате и загранучреждениях МИД с 1984 по 2012 годы. Так, Стариков работал в качестве советника-посланника посольства в Армении, замглавы Четвертого департамента стран СНГ, посла в Кооперативной Республике Гайана, замдиректора Департамента по работе с соотечественниками.
Ранее стало известно о смерти главы Управления госэкспертизы Минобороны Магомеда Хандаева, пишет RT.
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