Умер экс-первый секретарь комсомола Тяжельников
Бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ, советский дипломат и посол СССР в Румынии Евгений Тяжельников умер на 93 году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу организации "Воспитанники комсомола – Мое Отечество" Виктора Мишина.
По предварительным данным, смерть наступила после заражения Тяжельникова COVID-19. Тяжельников возглавлял комсомол на протяжении почти десяти лет. В 80-е годы работал чрезвычайным и полномочным послом в Румынии. Также Тяжельников возглавлял отдел пропаганды в ЦК КПСС.
Политик и дипломат был награжден орденом за заслуги перед Отечеством и двумя орденами Ленина, Октябрьской революции и Дружбы народов за вклад в воспитание молодежи.
Виктор Мишин сообщил агентству, что смерть наступила в 15 часов дня. Он назвал его "целой эпохой" в истории комсомола и выразил соболезнования родным и близким Тяжельникова.
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