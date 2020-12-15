Умер экс-первый секретарь комсомола Тяжельников

Бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ, советский дипломат и посол СССР в Румынии Евгений Тяжельников умер на 93 году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу организации "Воспитанники комсомола – Мое Отечество" Виктора Мишина.

По предварительным данным, смерть наступила после заражения Тяжельникова COVID-19. Тяжельников возглавлял комсомол на протяжении почти десяти лет. В 80-е годы работал чрезвычайным и полномочным послом в Румынии. Также Тяжельников возглавлял отдел пропаганды в ЦК КПСС.

Политик и дипломат был награжден орденом за заслуги перед Отечеством и двумя орденами Ленина, Октябрьской революции и Дружбы народов за вклад в воспитание молодежи.

Виктор Мишин сообщил агентству, что смерть наступила в 15 часов дня. Он назвал его "целой эпохой" в истории комсомола и выразил соболезнования родным и близким Тяжельникова.

