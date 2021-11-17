Умер экс-министр здравоохранения СССР Игорь Денисов

Последний министр здравоохранения СССР, академик РАН Игорь Денисов скончался 17 ноября в возрасте 80 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета.

"С прискорбием сообщаем, что на 81-м году жизни скончался выдающийся советский и российский государственный деятель, организатор здравоохранения, последний министр здравоохранения СССР, академик РАН Игорь Николаевич Денисов", - говорится в сообщении.

Игорь Денисов был министром здравоохранения СССР с 1990 по 1991год. Медик был награжден Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Дружбы и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством".

