Умер экс-министр здравоохранения СССР Игорь Денисов
Последний министр здравоохранения СССР, академик РАН Игорь Денисов скончался 17 ноября в возрасте 80 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета.
"С прискорбием сообщаем, что на 81-м году жизни скончался выдающийся советский и российский государственный деятель, организатор здравоохранения, последний министр здравоохранения СССР, академик РАН Игорь Николаевич Денисов", - говорится в сообщении.
Игорь Денисов был министром здравоохранения СССР с 1990 по 1991год. Медик был награжден Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Дружбы и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством".
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