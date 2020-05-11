Умер экс-губернатор Рязанской области Олег Ковалев

Бывший губернатор Рязанской области, член Совета Федерации Олег Ковалев умер на 72 году жизни. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, подчеркнув, что сенатор скончался в ночь на 11 мая – после продолжительной болезни – от остановки сердца.

При этом Тимченко отметил, что смерть Олега Ковалева никак не связана с пандемией коронавируса.

Напомним, Ковалев был губернатором Рязанской области с 2008 по 2017 год. После этого он стал членом Совета федерации от региона.