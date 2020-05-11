Умер экс-губернатор Рязанской области Олег Ковалев

Бывший губернатор Рязанской области, член Совета Федерации Олег Ковалев умер на 72 году жизни. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, подчеркнув, что сенатор скончался в ночь на 11 мая – после продолжительной болезни – от остановки сердца.

При этом Тимченко отметил, что смерть Олега Ковалева никак не связана с пандемией коронавируса.

Напомним, Ковалев был губернатором Рязанской области с 2008 по 2017 год. После этого он стал членом Совета федерации от региона.

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Ранее, 30 апреля, НСН писала, что на 58 году жизни скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев. Об этом проинформировал губернатор края Владимир Владимиров. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким умершего.

Губернатор не уточнил причину кончины мэра краевого центра. По словам Владимирова, смерть Джатдоева — невосполнимая утрата для всего города. По оценке главы региона, Андрей Джатдоев был достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник.

Джатдоев возглавил администрацию Ставрополя в 2012 году.

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ФОТО: Алексей Никольский//РИА Новости
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