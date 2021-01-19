Умер бывший ведущий новостей Игорь Выхухолев
19 января 202109:56
Тележурналист Игорь Выхухолев умер на 67-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его дочь Марию Выхухолеву.
Телеведущий скончался в понедельник вечером, у него были проблемы с сердцем.
В начале 1990-х Игорь Выхухолев был постоянным ведущим программы «Время» на канале ОРТ (сейчас Первый канал), передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru