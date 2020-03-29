Умер бывший председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
Экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов скончался. Об этом на своей странице в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«В последний год Валентин Павлович тяжело болел. Мои соболезнования родным и близким», — написано в твитте Собянина.
Горбунов участвовал в организации избирательных кампаний, начиная с 1970 годов, в Мосгоризбирком пришел работать в 1993-м году. Впервые занял пост председателя в 1995-м и переизбирался каждые последующие четыре года на новый срок полномочий. Должность он покинул в марте 2020 года по личному желанию.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Раскрыты подробности подготовки обращения Путина к нации из-за коронавируса
- Песков опроверг информацию о переходе на удаленную работу
- Умер бывший председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
- Захарова рассказала про оболваненных состоятельных россиянах за рубежом
- В оперативном штабе Москвы назвали процент заболевших молодых людей