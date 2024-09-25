Умер бывший корреспондент «Коммерсантъ» и главный редактор GZT.ru Дмитрий Павлов

25 сентября скончался бывший корреспондент и главный редактор GZT.ru Дмитрий Павлов, сообщает газета «Коммерсантъ».

Павлов начал свою карьеру в «Коммерсантъ» в 1993 году, работая в дежурной смене отдела оперативной информации.





Перед тем как перейти в журналистику, он получил образование химика, что впоследствии способствовало его работе в криминальной хронике.

6 сентября также ушел из жизни бывший главный редактор сайта «Коммерсантъ» Павел Черников, проработавший в издании около 12 лет.