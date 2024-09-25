Умер бывший корреспондент «Коммерсантъ» и главный редактор GZT.ru Дмитрий Павлов
25 сентября 202421:46
25 сентября скончался бывший корреспондент и главный редактор GZT.ru Дмитрий Павлов, сообщает газета «Коммерсантъ».
Павлов начал свою карьеру в «Коммерсантъ» в 1993 году, работая в дежурной смене отдела оперативной информации.
Перед тем как перейти в журналистику, он получил образование химика, что впоследствии способствовало его работе в криминальной хронике.
6 сентября также ушел из жизни бывший главный редактор сайта «Коммерсантъ» Павел Черников, проработавший в издании около 12 лет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru