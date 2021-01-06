Умер бывший губернатор Камчатки Владимир Бирюков

Умер бывший глава Камчатского края Владимир Бирюков, сообщили в региональном заксобрании.

Ему было 87 лет. Причины смерти главы региона пока неизвестны. Бирюков возглавлял край с 1991 по 2000 годы.

Ранее действующий губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщал, что заболел коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ГубернаторКамчатка
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