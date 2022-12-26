Умер автор хитов Алсу и Аллегровой Александр Шевченко

Певец и композитор Александр Шевченко скончался на 62-м году жизни, сообщили в пресс-службе рок-группы «Зодчие».

«Сегодня ночью не стало певца и композитора, нашего большого друга, талантливого Александра Шевченко. Светлая память», - говорится в сообщении.

В 1990 годах Александр Шевченко был солистом группы «Зодчие». Также он являлся исполнителем хита «Будет все, как ты захочешь». Шевченко являлся автором песен Алсу, Ирины Аллегровой, Жасмин, Татьяны Овсиенко, Данко и других звезд российской эстрады.

Стоит отметить, что в группе «Зодчие» работали Юрий Лоза, Валерий Сюткин и другие популярные исполнители.

