Умер автор БМП-2 и БМП-3 Александр Благонравов
Главный конструктор боевых машин пехоты второго и третьего поколений Александр Благонравов ушел из жизни на 87-м году. Об этом сообщают 2 января, в четверг, РИА Новости.
Под руководством Благонравова была существенно доработана и принята на вооружение в 1980 году боевая машина пехоты БМП-2. БМП-3, принципиально новая и не имеющая аналогов за рубежом плавающая машина, стала главным достижением его конструкторской деятельности.
В 1996 году Благонравов был удостоен почетного звания заслуженного деятеля науки и техники.
Александр Благонравов родился в 1933 году в Москве. В 1974-м был назначен главным конструктором Специального конструкторского бюро машиностроения Курганского машиностроительного завода.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- «Похитительница» семилетней москвички объяснила свой поступок
- Умер автор БМП-2 и БМП-3 Александр Благонравов
- Более тысячи московских пар намерены пожениться в «красивые» даты февраля
- В Минобороны Тайваня сообщили о гибели главы генштаба
- В Турции задержали семь человек из-за побега экс-главы Renault из Японии