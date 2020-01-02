Умер автор БМП-2 и БМП-3 Александр Благонравов

Главный конструктор боевых машин пехоты второго и третьего поколений Александр Благонравов ушел из жизни на 87-м году. Об этом сообщают 2 января, в четверг, РИА Новости.

Под руководством Благонравова была существенно доработана и принята на вооружение в 1980 году боевая машина пехоты БМП-2. БМП-3, принципиально новая и не имеющая аналогов за рубежом плавающая машина, стала главным достижением его конструкторской деятельности.

В 1996 году Благонравов был удостоен почетного звания заслуженного деятеля науки и техники.

Александр Благонравов родился в 1933 году в Москве. В 1974-м был назначен главным конструктором Специального конструкторского бюро машиностроения Курганского машиностроительного завода.



