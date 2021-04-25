Умер Альбер Эльбаз из Lanvin

По словам его бизнес-партнера, Израильский модельер умер от коронавируса.

Дизайнер родился в Марокко, затем его семья переехала Израиль. Профессиональный рост Эльбаза как дизайнера начался в Нью-Йорке. А в 1996 году он уже работал с Yves Saint Laurent в Париже. В конце жизни модельер успел основать и собственный бренд - AZ Factory.

Его деятельность в мире моды удостоена Ордена Почётного легиона.

