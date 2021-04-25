Умер Альбер Эльбаз из Lanvin
Бывший креативный директор модного дома Lanvin (2001-2015 годы) Альбер Эльбаз скончался в Париже на 60-м году жизни. Об этом сообщает «Би-би-си».
По словам его бизнес-партнера, Израильский модельер умер от коронавируса.
Дизайнер родился в Марокко, затем его семья переехала Израиль. Профессиональный рост Эльбаза как дизайнера начался в Нью-Йорке. А в 1996 году он уже работал с Yves Saint Laurent в Париже. В конце жизни модельер успел основать и собственный бренд - AZ Factory.
Его деятельность в мире моды удостоена Ордена Почётного легиона.
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