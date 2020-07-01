Умер актер Виктор Проскурин
На 69 году жизни скончался советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин. Его вдова Ирина Хонда сообщила об этом в Facebook.
Она сообщила, что смерть супруга для нее стала шоком, «как любая смерть». Музыкант Юрий Метелкин также подтвердил кончину актера, отмечают «Известия».
Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. Он получил актерское образование в Театральном училище им. Б.В. Щукина, которое закончил в 1972 году окончил. Всесоюзная слава пришла к нему после роли Геннадия Ляпишева в фильме «Большая перемена».
Проскурин также сыграл братьев-близнецов Шолто в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона», купца Вожеватова в «Жестоком романсе», Германа в «Пиковой даме» и другие яркие роли, напоминает RT.
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