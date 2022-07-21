Юмашева обвинила ВОЗ и ООН в желании снизить численность населения Земли

ООН и ВОЗ проводят политику, которая направлена на сокращение численности населения Земли, заявила эксперт Патриаршей комиссии по семье, защите материнства и детства, член Российского совета по международным делам (РСМД) и Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), член правления МОО «Союз православных женщин» Инга Юмашева в пресс-центре НСН.

«Ряд действий со стороны ООН и ВОЗ все чаще укладывается в парадигму политики мальтузианцев, которые считают, что чем ниже численность населения, тем выше уровень жизни. Эту теорию давно опровергли. Те методы, которые внедряются сегодня по всему миру, навязываются странам – пропаганда абортов, пропаганда ЛГБТ и трансгендерности, ранняя сексуализация детей, стерилизация чайлдфри – все это инструменты в одной линейке – сокращения численности нашего населения. Это явно противоречит нашей Конституции», - отметила она.

За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений необходимо ввести уголовное наказание, чтобы не допустить серьезного сокращения численности населения России, заявила ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.

