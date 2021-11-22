Юмашева назвала главные традиционные ценности России

Традиционные ценности – это здоровые ценности, благодаря которым общество способно развиваться, заявила член Совета по внешней и оборонной политики, член Российского совета по международным делам, эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инга Юмашева Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Мы говорим о традиционных ценностях: понимание крепкой семьи, брака как союза между мужчиной и женщиной, защита жизни человека на всех этапах с момента зачатия до естественной смерти. Это патриотизм, это служение своему Отечеству, это взаимное служение пожилого поколения младшим, младшего поколения потом старшему поколению, взаимопомощь, поддержка», - отметила Юмашева.

Ранее правительство одобрило законопроект о расширении прав отцов на маткапитал, а Госдума приняла закон, освобождающий семьи с детьми от НДФЛ при продаже жилья для улучшения жилищных условий. Также в скором времени в России изменят правила назначения пособий для малоимущих семей.

