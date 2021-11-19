Улицу в Грозном переименуют в честь Зиничева
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что улицу в Грозном назовут именем погибшего министра по чрезвычайным ситуациям России Евгения Зиничева при исполнении служебного долга, сообщает RT.
Такое заявление глава региона сделал по итогам встречи с заместителем министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Андреем Гуровичем.
Именем трагически погибшего главы МЧС России назовут улицу Лагерную. Там же появится мемориальная доска.
Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Норильске. Глава МЧС пытался спасти режиссера Александра Мельника, снимавшего в это время документальный фильм и сорвавшегося с обрыва. Для помощи пострадавшему министр прыгнул в воду, но получил тяжелую черепно-мозговую травму.
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