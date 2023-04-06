«Укус – не повод напиваться»: Змеелов рассказал, как вести себя при встрече со змеей
Владислав Старков в беседе с НСН дал три совета, которые могут спасти человека от последствий змеиного укуса.
После укуса змеи необходимо выдавить яд, выпить антигистаминную таблетку и больше отдыхать, рассказал НСН герпетолог и змеелов Владислав Старков.
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«При укусе змеи нужно выдавить из раны яд. Как можно больше. Сразу хватаешься за место укуса и давишь. Та жидкость, которая выходит, содержит яд. Остальной яд «приклеивается» к тканям и распространяется по лимфе. Легкие молекулы это делают быстрее, более крупные рассасываются дольше. Потом выпейте таблетку «Тавегила», «Диазолина» или Супрастина. В общем, что-нибудь антигистаминное», - сказал Старков.
При этом собеседник отметил, что укус змеи – не повод отказываться от своих вредных привычек. Укушенному также важно находиться в состоянии покоя, добавил он.
«После укуса лучше не работать. Обездвижить укушенную конечность. Сидеть, лежать, пить больше жидкости. Спиртное не рекомендуется. Укус – не повод, чтобы напиться, но и не повод, чтобы бросать свои вредные привычки. Любишь выпить вечером бокал вина – ради бога», - посоветовал змеелов.
Старков напомнил, что человек, видя перед собой змею, находится в безопасности. Рептилия не будет атаковать, столкнувшись с человеком «лицом к лицу».
«При встрече не надо бить палкой. Возьмите телефон, фотоаппарат, сфотографируйте и выложите в соцсети, покажите ее друзьям. Если вы ее видите, то вы в безопасности, змея вам ничего не сделает. На вас не бросятся, не будут преследовать. Она может укусить из-под какой-нибудь коряги, когда вы собираете хворост, например, или сунули под какую-нибудь ветку руку», - заключил собеседник.
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