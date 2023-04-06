«Укус – не повод напиваться»: Змеелов рассказал, как вести себя при встрече со змеей

При этом собеседник отметил, что укус змеи – не повод отказываться от своих вредных привычек. Укушенному также важно находиться в состоянии покоя, добавил он.

«После укуса лучше не работать. Обездвижить укушенную конечность. Сидеть, лежать, пить больше жидкости. Спиртное не рекомендуется. Укус – не повод, чтобы напиться, но и не повод, чтобы бросать свои вредные привычки. Любишь выпить вечером бокал вина – ради бога», - посоветовал змеелов.

Старков напомнил, что человек, видя перед собой змею, находится в безопасности. Рептилия не будет атаковать, столкнувшись с человеком «лицом к лицу».

«При встрече не надо бить палкой. Возьмите телефон, фотоаппарат, сфотографируйте и выложите в соцсети, покажите ее друзьям. Если вы ее видите, то вы в безопасности, змея вам ничего не сделает. На вас не бросятся, не будут преследовать. Она может укусить из-под какой-нибудь коряги, когда вы собираете хворост, например, или сунули под какую-нибудь ветку руку», - заключил собеседник.

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