Гигантская Жабзилла поймана в Австралии

Гигантская тростниковая жаба обнаружена на северо-востоке Австралии. Об этом рассказали сотрудники департамента окружающей среды штата Квинсленд. Как сообщил местный телеканал АВС, экологи занимались расчисткой тропы в национальном парке Конуэй, когда увидели амфибию.

По словам смотрительницы парка Кайли Грей, по дороге ползла змея и им пришлось остановить автомобиль, чтобы пропустить её. В этот момент сотрудники увидели огромную тростниковую жабу, которая выглядела как «футбольный мяч с ногами».

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По оценке Грей, это была самая большая жаба, с которой она сталкивалась: в длину амфибия была более 25 сантиметров и весила 2,7 килограмма. Смотрительница уточнила, что тростниковая жаба такого размера съест всё, что может поместиться в её рот, включая насекомых, рептилий и мелких млекопитающих

Как пишет РИА Новости, гигантскую жабу экологи решили назвать Toadzilla, что переводится на русский, как Жабзилла. Видео с уникальным животным публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: скрин / видео
ТЕГИ:Дикие ЖивотныеАвстралия
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