Гигантская Жабзилла поймана в Австралии

Гигантская тростниковая жаба обнаружена на северо-востоке Австралии. Об этом рассказали сотрудники департамента окружающей среды штата Квинсленд. Как сообщил местный телеканал АВС, экологи занимались расчисткой тропы в национальном парке Конуэй, когда увидели амфибию.

По словам смотрительницы парка Кайли Грей, по дороге ползла змея и им пришлось остановить автомобиль, чтобы пропустить её. В этот момент сотрудники увидели огромную тростниковую жабу, которая выглядела как «футбольный мяч с ногами».