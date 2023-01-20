Гигантская Жабзилла поймана в Австралии
Гигантская тростниковая жаба обнаружена на северо-востоке Австралии. Об этом рассказали сотрудники департамента окружающей среды штата Квинсленд. Как сообщил местный телеканал АВС, экологи занимались расчисткой тропы в национальном парке Конуэй, когда увидели амфибию.
По словам смотрительницы парка Кайли Грей, по дороге ползла змея и им пришлось остановить автомобиль, чтобы пропустить её. В этот момент сотрудники увидели огромную тростниковую жабу, которая выглядела как «футбольный мяч с ногами».
По оценке Грей, это была самая большая жаба, с которой она сталкивалась: в длину амфибия была более 25 сантиметров и весила 2,7 килограмма. Смотрительница уточнила, что тростниковая жаба такого размера съест всё, что может поместиться в её рот, включая насекомых, рептилий и мелких млекопитающих
Как пишет РИА Новости, гигантскую жабу экологи решили назвать Toadzilla, что переводится на русский, как Жабзилла. Видео с уникальным животным публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН»
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 078 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 698 / сут.
- В новый пакет помощи Украине вошли системы ПВО NASAMS
- Экс-советник Кучмы заявил, что Путин поменял курс Байдена по Украине
- Профессор Рогофф призвал власти США столкнуть россиян с «ужасающей бедностью»
- СМИ: США отдадут Западную Украину Польше
- Американский полковник сообщил о «безумном плане» НАТО по Украине
- Боррель: ЕС уже выделил Украине военную помощь на €10 млрд
- Министр обороны ФРГ: Решение по танкам Leopard 2 для Киева не принято
- Британия присоединилась к странам, требующим трибунала против России
- СМИ: Немецкая разведка сообщила об огромных потерях ВСУ в Артемовске
- СМИ: Экс-защитник «Барселоны» Алвес задержан по делу о домогательствах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru