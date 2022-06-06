Украинцы столкнутся с ростом заражений ВИЧ-инфекцией и туберкулезом

Конфликт на Украине может спровоцировать рост числа случаев заражения ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. Об этом предупредил исполнительный директор Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией Питер Сэндс в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

«Еще слишком рано точно оценивать долгосрочные последствия <...>, однако мы ожидаем, что конфликт окажет значительное влияние на показатели заболеваемости туберкулезом и ВИЧ-инфекцией на Украине и во всем регионе», - рассказал директор фонда.

Сэндс напомнил, что масштабные перемещения людей, размещение их в тесных помещениях и сложности с оказанием медицинской помощи являются причиной распространения подобных заболеваний. При этом Украина демонстрировала высокие показатели заболеваемости туберкулезом и ВИЧ-инфекцией еще до начала боевых действий.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2020 году в стране проживали 32 тысячи человек с туберкулезом и 260 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией. Сэндс отметил, что Украина столкнулась с масштабным кризисом в системе здравоохранения, так как более 150 медучреждений повреждены или разрушены, а персонал больниц и пациенты перемещены, а многие из них получили ранения.

