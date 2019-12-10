Украинцам и белорусам предложили упростить получение гражданства РФ

Заместитель главы МВД Игорь Зубов предложил упростить процедуру получения российского гражданства жителям Украины и Белоруссии, которые свободно говорят по-русски. Об этом сообщают РИА Новости.



В законопроекте высказано предложение убрать из процедуры получения гражданства собеседование. Знание языка будет фиксироваться в аудиоформате, сообщил Зубов во время заседания комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

По данным замминистра, за последние пять лет статус носителя русского языка получили около 80 тыс желающих получить гражданство, большая часть из них - украинцы. Зубов высказал мнение, что такое решение облегчит жизнь 172 тыс граждан Украины и около 32 тыс граждан Белоруссии, которые сейчас проживают в нашей стране по виду на жительство. Министр уверен,что они имеют право претендовать на российское гражданство.



