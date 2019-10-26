Украинского политолога выгнали из студии «России 1»

Телеведущий Евгений Попов попросил покинуть студию, в которой проходила запись программы «60 минут», главу правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадима Трюхана. Причиной стали его высказывания относительно ситуации в Донбассе.

Как поясняет Газета.ру, Трюханов заявил, что россияне и украинцы никогда не смогут придти к консенсусу, поскольку государстсва обладают совершенно противоположными национальными интересами. После подобных доводов украинского эксперта стали перебивать другие участники. Такую реакцию на свои слова он воспринял негативно.

«Когда у вас будут заканчиваться аргументы, вы будете хамить, кидаться, угрожать, действовать, как любит Попов», — заявил Трюхан.

Такое заявление было воспринято агрессивно Поповым и тот пригрозил политологу, что заявление без ответа не останутся. В результате телеведущий потребовал, чтобы Трюханов вышел из студии.

