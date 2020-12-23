Украинский телеканал получил предупреждение за трансляцию пресс-конференции Путина

Телеканал «НАШ» получил предупреждение от украинского Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания из-за трансляции пресс-конференции российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба совета.

Отмечается, что каналу «НАШ» объявлено предупреждение «за пропагандистскую трансляцию». Совет по вопросам телерадиовещания считает, что информация в течение пресс-конференции преподносилась с односторонней субъективной позиции Путина.

«В эфире канала не зафиксировано трансляции другой позиции, не было обнародовано опровержение», — сообщает пресс-служба совета.

Пресс-конференция Владимира Путина состоялась 17 декабря. В этом году конференция главы государства прошла в онлайн-формате, объединив традиционную большую пресс-конференцию и элементы «прямой линии».

