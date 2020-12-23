Украинский телеканал получил предупреждение за трансляцию пресс-конференции Путина
Телеканал «НАШ» получил предупреждение от украинского Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания из-за трансляции пресс-конференции российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба совета.
Отмечается, что каналу «НАШ» объявлено предупреждение «за пропагандистскую трансляцию». Совет по вопросам телерадиовещания считает, что информация в течение пресс-конференции преподносилась с односторонней субъективной позиции Путина.
«В эфире канала не зафиксировано трансляции другой позиции, не было обнародовано опровержение», — сообщает пресс-служба совета.
Пресс-конференция Владимира Путина состоялась 17 декабря. В этом году конференция главы государства прошла в онлайн-формате, объединив традиционную большую пресс-конференцию и элементы «прямой линии».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+27 250 / сут.
Умерли
52 461+549 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+24 447 / сут.
- Украинский телеканал получил предупреждение за трансляцию пресс-конференции Путина
- В Аргентине одобрили вакцину «Спутник V»
- Суд в Швеции отклонил жалобу «Газпрома» о ценах на газ для Польши
- Росстат сообщил о повышении цен на яйца, огурцы и помидоры
- Ещё один новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru