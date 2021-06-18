Украина внесла в черный список солиста группы «Земляне»

Режим нерабочих дней в Москве отменяется с 21 июня

В столице за сутки на вакцинацию от COVID-19 записались почти 42 тысячи человек

В павильонах «Здоровая Москва» теперь будет проводиться только вакцинация от коронавируса

Благотворительный сервис на mos.ru помог собрать более пяти миллионов рублей

В Роспотребнадзоре москвичам рассказали, как избежать перегрева в жару