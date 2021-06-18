Украина внесла в черный список солиста группы «Земляне»
Лидера группы «Земляне» Сергея Скачкова внесли в «черный список» лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Причины такого решения украинских властей не сообщается. Предположительно, внесение певца в черный список связано с посещением Скачковым Крыма.
Информация о появлении Скачкова в черном списке размещена на сайте министерства культуры и информационной политики Украины. Всего в перечне лиц, которым запрещен въезд в страну, находятся 200 человек. Ранее в список попали, например, Олег Газманов, Александр Петров, Владимир Вдовиченков, Евгений Стычкин и Алексей Чадов.
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