Украденного в Москве кота Лучика нашли на столичной парковке
Кота Лучика, украденного из зоомагазина в Москве, нашли на городской парковке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на занимавшихся розыском животного волонтеров.
«Лучик нашелся. Он прятался... под машинами на парковке. К счастью, он не побежал на дорогу», — отметили добровольцы.
Разыскивавшие кота подчеркнули, что он сильно похудел «и глазки испуганные». В субботу волонтеры повезут животное в клинику для обследований.
Ранее стало известно, что две школьницы унесли кота Лучика, находившегося на передержке, из зоомагазина на Фестивальной улице в Москве. Девочек несколько раз замечали в столице, затем они пропали. Позже официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что похитивших кота школьниц нашли в Алуште в Крыму, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Детей вернут в Москву и передадут родителям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru