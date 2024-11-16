Украденного в Москве кота Лучика нашли на столичной парковке

Кота Лучика, украденного из зоомагазина в Москве, нашли на городской парковке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на занимавшихся розыском животного волонтеров.

«Лучик нашелся. Он прятался... под машинами на парковке. К счастью, он не побежал на дорогу», — отметили добровольцы.

Разыскивавшие кота подчеркнули, что он сильно похудел «и глазки испуганные». В субботу волонтеры повезут животное в клинику для обследований.

Ранее стало известно, что две школьницы унесли кота Лучика, находившегося на передержке, из зоомагазина на Фестивальной улице в Москве. Девочек несколько раз замечали в столице, затем они пропали. Позже официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что похитивших кота школьниц нашли в Алуште в Крыму, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Детей вернут в Москву и передадут родителям.

